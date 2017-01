EGN ist erste Fairtrade-Schule in der Region

gn Nordhorn. Seit einigen Jahren engagiert sich das Projekt „Faires Café“ am EGN im Bereich des „Fairen Handels“. Schüler, Eltern und Lehrer arbeiten in diesem Bereich eng zusammen, heißt es vom EGN. Im Schulalltag wurde die gemeinsam entwickelte Idee in die Tat umgesetzt, das Thema „Fairer Handel“ in den Lehrplan übernommen und in diversen Fächern thematisiert: „In Erdkunde beispielsweise werden Welthandel, Globalisierung und das Nord-Süd-Gefälle behandelt oder im Religionsunterricht befassen sich Schülerinnen und Schüler mit der Frage, welche konkrete Bedeutung der biblische Maßstab der Gerechtigkeit in der einen bewohnten Welt – so die eigentliche Bedeutung des Wortes ‚Ökumene‘ – auch für unser Einkaufsverhalten hat“, teilt die Schule mit.

Neben dem Unterricht wurde ein Verkauf fairer Produkte im Schülercafé etabliert und auch auf den Verzehr fair gehandelter Lebensmittel geachtet. Besondere Schulaktionen wie die faire Rosenaktion am Valentinstag machen das Engagement für die gesamte Schulgemeinschaft sichtbar. Als ausgesprochen positiv erweise sich zudem die Zusammenarbeit mit dem Weltladen sowie der der „Fairtrade-Town“ in Nordhorn, welche die Projektarbeit am EGN unterstützt haben.

Mit der offiziellen Ernennung zur „FairTrade-School“ durch die Organisation „Fairtrade Deutschland“ kann die Schule dieses soziale Engagement künftig auch nach außen tragen und einen Leitgedanken des Schullebens deutlich sichtbar präsentieren. „Wir sind Teil der Fair-Trade Bewegung, wir verändern etwas“, hob die betreuende Lehrkraft des Projektes, Lisa Lage, hervor.

Engagement wichtig

Wie wichtig das Engagement für eine gerechtere Verteilung von Ressourcen und Reichtum sowie für eine angemessene Bezahlung der Produzenten in ärmeren Ländern ist, betonten die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Nordhorn, Ingrid Thole, Dr. Bernd Brauer, Superintendent des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Emsland-Bentheim sowie Heinz-Hermann Nordholt, Präses des evangelisch-reformierten Synodalverbands Grafschaft Bentheim in ihren Grußworten, in denen sie den Einsatz der Schule beim Thema Fairness würdigten. Die Schulleiterin des EGN, Dr. Gabriele Obst, stellte deutlich heraus, dass Gerechtigkeit kein Randthema für eine evangelische Schule sei, sondern die Mitte des eigenen Selbstverständnisses berühre.

Gratulation erhielt das EGN auch durch die Lutherische Landeskirche Hannovers: Oberlandeskirchenrätin Dr. Kerstin Gäfgen-Track gratulierte der Schule zu der Auszeichnung und ermutigte die Schüler sich weiter für ein nachhaltiges und faires Wirtschaften einzusetzen.

Die Fairtrade Referentin Britta Siepmann zeigte sich beeindruckt von dem enormen Engagement der Schule und überreichte am Ende der Feier mit sichtlicher Freude das Fairtrade-Siegel an die Mitglieder der Projektgruppe.