dpa New York. Der US-Schauspieler Eddie Murphy trauert um seinen Bruder. Charlie Murphy, der ebenfalls als Schauspieler und Comedian arbeitete, sei heute im Alter von 57 Jahren an Leukämie gestorben, berichteten zahlreiche US-Medien unter Berufung auf seinen Sprecher. Eddie Murphys älterer Bruder war in den USA durch zahlreiche Auftritte in TV-Shows bekannt geworden - allerdings nie so sehr wie Eddie Murphy selbst, der mit Hollywood-Filmen wie „Beverly Hills Cop – Ich lös’ den Fall auf jeden Fall“ und „Dr. Dolittle“ weltweit Erfolge feierte.