ECN: Zugang Berezhnoy trifft beim 3:9 in Soest

Soest/Nordhorn. Eishockey-Verbandsligist EC Nordhorn hat am späten Freitagabend das erste von zwei Testspielen verloren: Beim West-Regionalligisten Soester EG unterlagen sie mit 3:9 (1:2, 1:4, 1:3). „Angesichts der Kürze unserer Vorbereitung bin ich mit der Leistung zufrieden“, sagte Trainer Heiko Niere. Die Tore für den ECN schossen Rückkehrer Anton Gluchich (zum frühen 1:0) sowie Alexander Zimbelmann (zum 2:3) – und Mikhail Berezhnoy (zum 3:7). Der gebürtige Russe mit weißrussischem Pass besetzt in Nordhorn die zweite Kontingentstelle für ausländische Spieler. Der 25-jährige Stürmer spielte von 2008 bis 2012 für Metalurg Zhlobin in der zweiten weißrussischen Liga und kam in 140 Spielen auf 46 Tore und 57 Vorlagen. In der Saison 2010/11 lief er zudem für Minskie Zubry in der osteuropäischen MHL, einer multinationalen Juniorenliga, auf. Ebenfalls neu beim ECN ist der 20-jährige Stürmer Alexander Paul, der zuletzt beim West-Regionalligisten ESC Paderborn spielte und derzeit eine Ausbildung in der Grafschaft absolviert. Zum Kader von Trainer Heiko Niere gehören künftig zudem drei weitere Rückkehrer: Routinier Sami Chehade (34), Jörn Reimink und der 38-jährige Marcel Zinke, der das Torhüter-Trio komplettiert.

