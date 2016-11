ECN: Nur sportlich ist die Perspektive klar

Das erste Saisondrittel in der Eishockey-Verbandsliga hat gezeigt: In dieser Spielklasse kann sich der EC Nordhorn nur selbst schlagen. Nächstes Jahr will er Regionalliga spielen – wenn es die Hallensituation zulässt.

Nordhorn. Vor gerade einmal drei Wochen sind die Eishockeyspieler des EC Nordhorn mit einem 10:3-Sieg in die neue Saison gestartet – doch nach dem Doppelspieltag des vergangenen Wochenendes ist das erste Saisondrittel bereits absolviert. Die erste Erkenntnis nach fünf von nur 15 Pflichtspielen in der neu gegründeten Verbandsliga: Auch diese Spielklasse bietet nicht die richtige sportliche Heimat für das Nordhorner Eishockey. Zu Buche stehen fünf Siege – und wenn das Heimspiel gegen klar unterlegene Rostocker nach wenigen Minuten beim Stand von 4:0 für den ECN wegen einer Verletzung des gegnerischen Goalies nicht abgebrochen worden wäre, hätten Kapitän Alex Zimbelmann und Co. wohl noch viel mehr als 44 Tore geschossen. „Wir sind so etwas wie die Über-Mannschaft der Liga“, gibt Trainer Heiko Niere zu, „aber nur dann, wenn wir in jedem Spiel unsere Stärken ausspielen.“

Schlagen können sich die Nordhorner nur selbst, wie das Spiel am Sonnabend in Harsefeld angedeutet hat. „Einige sind zu überheblich an die Sache herangegangen, und wenn der Gegner es dann ganz gut macht, fällt es schwer, auf dem Eis noch den Hebel umzulegen“, sagt Niere nach dem 6:4 bei den „Tigers“, dem knappsten Sieg seit dem Neustart des Vereins.

In Harsefeld stand Niere selbst auf dem Eis. „Ich hatte Lust“, sagt er, „aber es ging auch darum, eine dritte Sturmreihe zu bilden und so das Tempo hoch zu halten.“ Personalprobleme hat er trotz des relativ kleinen Kaders bislang selbst bei den langen Auswärtsfahrten nicht. „Alle ziehen klasse mit“, lobt der Coach. Das Engagement und die Disziplin aller Spieler sind aber auch die Voraussetzung dafür, dass der neue ECN-Vorstand die Mannschaft nächste Saison für die Regionalliga meldet. „Da wollen wir hin“, sagt Niere.

Sorgen macht aber die ungeklärte Zukunft der Eissporthalle, es droht eine Schließung im nächsten Winter. Niere wird fast täglich auf das Thema angesprochen. „Im Verein läuft es sehr gut, wir spüren derzeit gerade im Nachwuchs ein großes Interesse an unserem Sport. Aber alle Eltern wollen natürlich wissen, wie es weitergeht“, berichtet der Coach. Eine Entscheidung fällt wohl erst im Frühjahr.

In der laufenden Saison steht als Nächstes die vielleicht schwerste Aufgabe an: Am 4. Dezember tritt der ECN bei den „Freibeutern“ in Rostock an, die zumindest in Heimspielen einen richtig starken Kader aufbieten.