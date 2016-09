ECN: Mit drei Sturmreihen zum Testspiel nach Soest

Der Eishockey-Verbandsligist EC Nordhorn hat einige Trainingseinheiten auf dem Eis absolviert, am Freitag steht der erste Test bei der Soester EG an. Gegen den Regionalligisten hat Trainer Heiko Niere 16 Spieler dabei.

Nordhorn. Wenn der EC Nordhorn am Freitag, um 20.30 Uhr im Eissportzentrum Möhnesee nahe Soest sein erstes Testspiel bestreitet, hat Trainer Heiko Niere 16 Eishockeyspieler zur Verfügung. „Alle freuen sich, dass es endlich wieder losgeht. Ich kann drei Sturmreihen aufbieten“, freut sich der Coach des Nordhorner Verbandsliga-Aufsteigers. Zudem stehen fünf Verteidiger und zwei Torhüter im Nordhorner Kader.

Die ECN-Spieler konnten nach langer Sommervorbereitung am vergangenen Freitag erstmals auf heimischem Eis trainieren, seitdem haben sie mehrere Einheiten absolviert – auch zusammen mit dem Jugendteam. „Es geht darum, möglichst schnell wieder ein gutes Gefühl zu bekommen“, betont Niere. Der Gastgeber am Freitag ist da schon weiter: Für die Soester „Börde-Indianer“ ist das Testspiel die Generalprobe vor ihremRegionalliga-Saisonauftakt zwei Tage später an gleicher Stelle gegen Bad Nauheim. „Soest wird vor allem konditionell besser drauf sein. Aber so ein Gegner kommt uns gerade recht“, sagt Niere.