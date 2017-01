EC Nordhorn muss für 2:1-Sieg in die Verlängerung

Celle/Nordhorn. Das war ein hartes Stück Arbeit für die Eishockey-Spieler des EC Nordhorn: Im Auswärtsspiel der Verbandsliga am Sonntag musste das Team von Trainer Heiko Niere bei den Celler „Oilers“ in die Verlängerung, um am Ende einen 2:1 (0:1, 0:0, 1:0/1:0)-Sieg einzufahren. Christian Synowiec erzielte den entscheidenden Treffer nach 1:32 Minuten der Verlängerung, in der beide Mannschaften mit jeweils nur drei Feldspielern agierten.

„Das Ergebnis geht in Ordnung, Celle hat sich den Punkt redlich verdient“, sagte ECN-Coach Heiko Niere, dessen Mannschaft auf ein extrem defensiv eingestelltes Gastgeberteam traf. „Celle hat mit vier Mann an der blauen Linie gestanden und davor hat nur ein Spieler ansatzweise Forechecking betrieben“, berichtete der Nordhorner Trainer. Die Gäste hatten ihre Probleme mit dieser Spielweise und mussten ab der 12. Minute sogar einem Rückstand hinterherlaufen, weil die Celler Oilers über einen Konter zur Führung gekommen waren. Nils Thölke erzielte das 1:0 der Ostniedersachsen.

Die Bemühungen, den Ausgleich zu erzielen, blieben lange ohne Erfolg. Zum einen, weil Celles Keeper Alexander Ansmann einen „Sahnetag“ erwischte, wie Niere es formulierte. Zum anderen, weil die Nordhorner bei ihren Versuchen die nötige Präzision vermissen ließen. „Unsere Schussqualität war nicht gut“, sagte der ECN-Coach.

In einem fairen Spiel trafen die Nordhorner ausgerechnet, als Marvin Bayer die einzige Strafzeit der Partie abbrummte. Mikhail Berezhnoy beförderte den Puck zum 1:1-Ausgleich ins Tor (52.). In der Verlängerung war es dann Synowiec, der mit dem zweiten Treffer der Nordhorner zum 2:1-Endstand zwei Punkte für den ECN sicherte.