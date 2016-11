EC Nordhorn dominiert Spiel gegen Hamburg klar

Nordhorn. Die Eishockey-Spieler des EC Nordhorn haben am Sonntagabend im Verbandsliga-Heimspiel gegen die 1 b-Vertretung der Hamburg „Crocodiles“ einen 12:1 (3:1, 5:0, 4:0)-Sieg eingefahren. Vor 387 Zuschauern in der Nordhorner Eissporthalle war das Team von ECN-Coach Heiko Niere jederzeit der absolute Chef im Ring. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Die Mannschaft ist diszipliniert aufgetreten, hat mit hohem Tempo gespielt und Laufbereitschaft gezeigt“, sagte der Nordhorner Trainer. Einziger Kritikpunkt nach einer dominant geführten Partie: „Wir spielen immer noch mal wieder zu kompliziert und sind im Abschluss zu verspielt.“

Der ECN konnte gegen die Hamburger mit drei kompletten Reihen agieren. „Das ist natürlich gut“, sagte Niere, „dann kann man immer hohes Tempo gehen.“ Die Gäste, denen zwei Blöcke zur Verfügung standen, waren den Nordhornern zwar unterlegen, auf den Führungstreffer des ECN in der 9. Minute durch Mikhail Berezhnoi hatten sie aber eine sofortige Antwort parat: Nur 16 Sekunden nach dem 1:0 glich Rene Wegner zum 1:1 aus. Die Nordhorner Anhänger durften allerdings bald erneut jubeln, denn Berezhnoi (11.) und Jeffrey James Kalawarny (12.) sorgten mit ihrem Doppelschlag für eine 3:1-Führung nach dem ersten Drittel.

Der ECN drängte die Hamburger auch im weiteren Spielverlauf in die Defensive. Die Grafschafter spielten ihre läuferische und technische Überlegenheit aus und schraubten das Ergebnis durch Treffer von Kevin Zimbelmann (25.), Alexander Zimbelmann (32.), Anton Gluchich (36.), Christian Synowiec und Kalawarny (beide 40.) auf den 8:1-Zwischenstand nach zwei Spielabschnitten. Dass die Gastgeber die letzten beiden Treffer in diesem Spielabschnitt in Unterzahl markierten, war Ausdruck ihrer drückenden Überlegenheit.

Gleichzeitig war es für die Gäste offenbar das Signal, zu Beginn des letzten Drittels eine Schippe draufzulegen. Denn: Die Hamburger agierten nun zunächst viel disziplinierter, sodass es kaum noch Torchancen für den ECN gab. „Sie haben in dieser Phase gut die Passwege zugestellt“, analysierte Niere. Seine Mannschaft erhöhte dann aber selbst noch einmal die Schlagzahl – und war schnell erfolgreich: Berezhnoi (53.) mit seinem dritten Treffer sowie Gluchich (55., 56.) mit seinen Toren zwei und drei erhöhten für die Gastgeber auf 11:1. Den Schlusspunkt setzte Synowiec, der 17 Sekunden vor der Schlusssirene zum 12:1-Endstand einnetzte.

Der Tabellenführer aus Nordhorn kann sein Punktekonto am kommenden Wochenende gleich in zwei Partien weiter ausbauen. Am Sonnabend, 12. November, ist das Team von Niere um 19.30 Uhr zunächst beim TuS Harsefeld zu Gast, ehe noch nicht einmal 24 Stunden später am Sonntag um 18 Uhr das Heimspiel gegen die Celler „Oilers“ auf dem Programm steht.

Tore: 1:0 Berezhnoi (9.), 1:1 Wegner (9.), 2:1 Berezhnoi (11.), 3:1 Kalawarny (12.), 4:1 K. Zimbelmann (25.), 5:1 A. Zimbelmann (32.), 6:1 Gluchich (36.), 7:1 C. Synowiec (40.), 8:1 Kalawarny (40.), 9:1 Berezhnoi (53.), 10:1, 11:1 Gluchich (55., 56.), 12:1 C. Synowiec (60.).

Zuschauer: 387.