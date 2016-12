dpa Stockholm. Literaturnobelpreisträger Bob Dylan ist bei der Preisverleihung in Stockholm in Abwesenheit gefeiert worden. „Die Schönheit seiner Songs ist von höchstem Rang“, sagte Nobeljuror Horace Engdahl über den US-Rocksänger. Patti Smith sang bei der Feier den Dylan-Song „A Hard Rain’s A-Gonna Fall“. Ihre Auszeichnung entgegengenommen haben die Preisträger in Medizin, Physik und Chemie. Schon vorher hatte Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos in Oslo den Friedensnobelpreis bekommen.