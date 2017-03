Durstige Diebe: Fanta aus Bäckerei gestohlen

gn Gildehaus. Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 5.45 Uhr, in eine Bäckerei an der Euregiostraße in Gildehaus eingebrochen. Nach bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter ein Fenster zum Gebäude aufgebrochen und stiegen ein. Die Täter durchsuchten Räume und stahlen lediglich nach ersten Feststellungen zwei Flaschen Fanta. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter Telefon 05922 9800 zu melden.

