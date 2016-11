Duft von Glühwein liegt über der Vechteinsel

tk Nordhorn. Es weihnachtet schon sehr auf Nordhorns Vechteinsel: Der Duft von Glühwein und Tannengrün liegt über der Hauptstraße, Lichterschmuck taucht die City in festliche Atmosphäre und das Lebensgefühl dreht sich zunehmend im Takt fröhlicher Weihnachtslieder. Traditionell wurde von Bürgermeister Thomas Berling der Weihnachtsmarkt eingeläutet. Zuvor hatte ein Musikschulensemble auf der NVB-Bühne vor den „Vechte-Arkaden“ die Besucher eingestimmt. Sechs Bläser der „Nordhörner“ vom Heimatverein Brandlecht-Hestrup gaben schließlich das Signal zur Eröffnung.

Berling bescheinigte den Organisatoren vom VVV-Stadt- und Citymarketing, den Markt noch attraktiver als im Vorjahr gestaltet zu haben. Wie dazu der VVV-Vorsitzende Jochen Anderweit in seiner Begrüßung berichtete, ist der VVV stets um weitere Verbesserungen des traditionellen Weihnachtsmarktes bemüht. Anderweit und Berling dankten hier den vielen Helfern, City-Geschäftsleuten, Vereinen, Firmen oder dem THW für das Engagement. So gibt es diesmal auf dem barrierefreien Markt zum Beispiel zusätzlich 200 Tannen und zehn Marktbuden. In der City begegnet man etwa einem lebendigen Lebkuchenmann oder einem Schokoladenbrunnen. In 40 Holzbuden wird von der Weihnachtsdekoration bis zum Glühwein so ziemlich alles geboten, was Marktbesucher erwarten. Erstmals hat der VVV seine eigene Bude aufgebaut, wo die Sofortgewinne der Weihnachtstaler-Aktion ausgegeben werden.

Zum Angebot gehören zum Beispiel auch der Märchenwald mit GN-Vorlesezelt, der Nikolausumzug am 5. Dezember mit dem anschließenden Knobelabend, die „After-Work-Abende“, Kunsthandwerkersonntage oder Konzerte. Der Markt läuft bis zum 30. Dezember.