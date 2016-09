Druck auf Rosberg: Hamilton Trainingsbester in Malaysia

Mehr aus diesem Ressort

Die WM 2014 und auch die EM 2016 verpasste Ilkay Güdogan wegen Verletzungen. Bundestrainer Löw sieht in dem Neu-Engländer eine neue Führungskraft - jetzt kehrt der Ex-Dortmunder wie auch Gomez, Reus und Rudy in die Nationalelf zurück. Schürrle fehlt verletzt. mehr...

Sophie Scheder war eines der deutschen Gesichter bei den Olympischen Spielen in Rio. Sie gewann Bronze am Stufenbarren, das gab es für Deutschland seit 28 Jahren nicht mehr. Aber ummünzen in für sie Zählbares konnte sie den Erfolg noch nicht. Sponsoren werden gesucht. mehr...