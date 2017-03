Drogenanbau in Lingen und Haselünne aufgeflogen

Die Polizei hat am Freitagabend zwei Cannabisplantagen in Lingen und Haselünne hochgenommen. Die Fahnder entdeckten dabei in einer Anlage 1440 Cannabispflanzen, im anderen Fall kamen sie möglicherweise zu spät.

gn Lingen/ Haselünne. Polizisten haben Freitag in Lingen im Gauerbach und in Haselünne im Ortsteil Lage zwei Anlagen für den Drogenanbau durchsucht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es handelt sich nach Polizeiangaben im Gauerbach um ein größeres Wohnhaus, in dem eine professionelle Anlage zum Anbau von Cannabis entdeckt wurde. Cannabispflanzen wurden dort nicht festgestellt, die Anlage war bereits abgeerntet.

Im Haselünner Ortsteil Lage wurde auf einem abseits gelegenen Gehöft eine Cannabisplantage hochgenommen. Es handelt sich ebenfalls um eine professionelle Anlage. In diesem Objekt war die gesamte obere Etage zu einer Indoorplantage ausgebaut worden. Insgesamt wurden hier 1440 Cannabis-Pflanzen gefunden und sichergestellt. Neben den Pflanzen konnten noch insgesamt 1,1 Kilogramm abgeerntetes Marihuana und 2800 Euro sichergestellt werden.

Sechs Verdächtige verhaftet

Die Ermittler haben in Lingen einen 55-jährigen Niederländer und in Haselünne fünf Niederländer im Alter von 29 bis 61 Jahren vorläufig festgenommen. Ein 58-jähriger Niederländer, der in Haselünne in dem Gehöft festgenommen wurde, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück dem Haftrichter beim Amtsgericht in Meppen vorgeführt. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. Die anderen fünf Personen wurden nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ob die beiden Plantagen von ein und derselben Bande betrieben wurden, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei ergeben. Die Polizei wurde beim Abbau der beiden Anlagen durch das Technische Hilfswerk Lingen und Meppen unterstützt. Der Abbau und die Sicherstellungen der beiden Anlagen dauerten auch am Montag und Dienstag an.