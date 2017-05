Schüler und Lehrer des Gymnasium Dionysianum in Rheine mussten nach dem Verzehr eines Kuchens ins Krankenhaus. Nun bestätigt sich der Anfangsverdacht. Im Kuchen wurde ein berauschender Stoff nachgewiesen.

Droge in Abi-Kuchen nachgewiesen

gn Rheine. In einem Kuchen, der mehrere Schüler und Lehrer des Gymnasiums Dionysianum in Rheine Anfang April anlässlich eines Mottotages ins Krankenhaus gebracht hatte, ist Tetrahydrocannabinol (THC), also der berauschende Anteil von Cannabis, festgestellt worden. Das hat die Polizei unter Hinweis auf ein Gutachten der Rechtsmedizin Münster mitgeteilt.

Tatverdächtig ist ein 18-jähriger Abiturient, der sich bisher zu den Vorwürfen nicht geäußert hat. „Gegen ihn wird wegen Verdachts der Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt“, teilte die Polizei mit.

Mehrere Schüler und auch Lehrpersonal hatten nach dem Verzehr des Kuchens über Unwohlsein geklagt. Zwei Schüler und zwei Lehrer mussten im Rheiner Mathias-Spital behandelt werden. Schulleiter Oliver Meer hatte es besonders schlimm erwischt: Er blieb über mehrere Tage in stationärer Behandlung.