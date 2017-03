Drittes „Tripelkonzert“ begeistert im KTS

Bei der dritten Auflage des „Tripelkonzerts“ im Nordhorner KTS sind am vergangenen Sonnabend 70 musikbegeisterte Schüler mit viel Beifall für die Gestaltung eines abwechslungsreichen Konzertnachmittags belohnt worden.

gn Nordhorn. Nach den letzten Takten der ersten Zugabe des „Tripelkonzerts“ nahmen die jungen Musikerinnen und Musiker aus Nordhorn und der Grafschaft im Alter von zehn bis 12 Jahren den minutenlangen Applaus der 250 Gäste im KTS entgegen.

Seit Anfang Januar hatten sie die neun Stücke in den Vororchestern der Musikschule, der Bläserklasse des Gymnasiums Nordhorn und im Profilorchester des sechsten Jahrgangs des Evangelischen Gymnasiums Nordhorn (EGN) getrennt einstudiert. Am vergangenen Freitag und Sonnabend wurden dann die Ensembles der drei Institutionen auf der großen KTS-Bühne in gemeinsamen Probeeinheiten zum Projektorchester zusammengeführt.

Bei diesem Konzertformat steht für die Organisatoren der Musikschule und der Gymnasien der Gedanke im Vordergrund, die jüngeren Schüler, die sonst häufig bei Großkonzerten der höheren Jahrgänge überstrahlt werden, bei einer eigenen großen Konzertveranstaltung in den Mittelpunkt zu stellen.

Heike Späthe (Gymnasium Nordhorn), Matthias Wilkens (Musikschule Nordhorn und EGN) und Thomas Hann (EGN) hatten das Konzertprogramm wieder koordiniert und dirigierten das große Orchester zu gleichen Anteilen, wobei Matthias Wilkens eigens für dieses Konzert drei neue Arrangements erarbeitet und einstudiert hatte. Sophia Raabe und Wolfgang Brand (beide Musikschule) sowie Dorothea Leutenantsmeyer (Gymnasium Nordhorn) unterstützten die Probenarbeit der Registerproben.

Nach der fetzigen Eröffnung mit dem Song „Ghostbusters“ aus dem gleichnamigen Kinofilm präsentierte das Orchester ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm mit Titeln unterschiedlicher Genres und Epochen: Georg-Friedrich Händels barocker Marsch aus „Scipio“, Klassiker der Rock- und Popmusik wie der Rock ‘n‘ Roll-Titel „Jailhouse Rock“ von Elvis Presley, „Stairway to Heaven“ von „Led Zeppelin“ und „Funky Town“ von „Lipps Inc.“ wechselten sich mit dem stimmungsvollen „Feather Theme“ aus „Forrest Gump“, „Ranger Rock“ und der sinfonisch angelegten Filmmusik aus „Fluch der Karibik“ ab. Alles wurde vom jungen Ensemble begeisternd umgesetzt, das anspruchsvolle Dynamik- und Tempowechsel, krachende Akzente und mitreißende Rhythmen überzeugend und motiviert gestaltete. Dabei bekamen alle Instrumentengruppen und Register in abwechselnd gespielten Solopassagen die Chance, sich zu präsentieren.

Musikschulleiter Hilmar Sundermann zeigte sich begeistert vom anhaltenden Erfolg dieses Konzertkonzepts und lobte die gute Zusammenarbeit der Musikzweige beider Gymnasien und der Musikschule im Vorfeld des Konzerts. Das engagierte Auftreten der jungen Musiker sowie das beachtliche musikalische Niveau des Orchesters nach der kurzen und intensiven Vorbereitungszeit hob Sundermann besonders hervor. Den lautstarken Wunsch des Publikums nach einer Zugabe erfüllte das Projektorchester mit dem Pop-Hit „Shut up and dance“.