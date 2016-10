Dresdner Polizeichef zur Einheitsfeier: „Wir sind vorbereitet“

dpa Dresden. Die Polizei in Dresden sieht sich zu Beginn der Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit gut gerüstet. Die Dresdner Polizei und ihre Unterstützungskräfte würden alles für ein sicheres und friedliches Fest tun, erklärte Dresdens Polizeichef Horst Kretzschmar in einem Online-Video. Zwar gebe es Informationen, dass „Unbelehrbare“ versuchen wollten, die Feierlichkeiten zu stören. Aber: „Wir sind darauf vorbereitet“, so Kretzschmar. Dresden erwartet an den drei Festtagen insgesamt rund 750 000 Besucher. 2600 Beamte sind in der Stadt unterwegs, um die Feierlichkeiten abzusichern.