Bei einem Zusammenstoß am Dienstag auf der Frerener Straße zwischen Lengerich und Freren sind am Nachmittag ein Paar schwer und ein Mann leicht verletzt worden.

Drei Verletzte bei Zusammenstoß in Lengerich

hlw Lengerich. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die beiden Autos auf der Frerener Straße gegen 14 Uhr frontal zusammengestoßen. Dabei ist ein älteres Paar schwer verletzt worden. Der Mann ist mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden, seine Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann aus dem zweiten Fahrzeug ist leicht verletzt, Einsatzkräfte versorgten ihn vor Ort. Die Frerener Straße ist noch komplett gesperrt. Am Unfallort ist unter anderem die Feuerwehr Lengerich mit 40 Kameraden im Einsatz.