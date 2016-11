Drei Verletzte bei Brand in Neuenhaus

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem Brand in Neuenhaus gerufen worden. Dabei wurden mehrere Personen durch Rauchgas verletzt.

Video Feuer in Mehrfamilienhaus Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Neuenhaus: Noch rechtzeitig konnten Feuerwehrleute einen Brand in Neuenhaus löschen. Zwei Personen mussten allerdings ins Krankenhaus gebracht werden.

Neuenhaus. Aus bisher ungeklärter Ursache hat ein Tisch in einer Obergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Jasminstraße in Neuenhaus gebrannt. Der Alarm erreichte die Einsatzkräfte am Mittwoch gegen 15.30 Uhr.

Als die Feuerwehr eintraf, waren die Bewohner der Wohnung bereits dabei, den Brand zu löschen. Feuerwehrleute haben die angebrannte Tischplatte nach draußen gebracht und die Wohnung belüftet, damit der Rauch entweichen konnte. Das Treppenhaus und andere Wohnungen blieben rauchfrei.

Durch den Rauch wurden laut Polizei drei Personen verletzt. In ersten Meldungen war von zwei Verletzten die Rede – darunter ein Kind.

Die Feuerwehren aus Neuenhaus und Lage waren mit fünf Fahrzeugen und 22 Kräften im Einsatz. Während der Löscharbeiten war die Jasminstraße für den Verkehr gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.