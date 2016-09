Unfallserie in Neuenkirchen: Am Dienstag ist es gleich zu drei Verkehrsunfällen gekommen. Einmal kollidierten zwei Fahrzeuge auf dem Burgsteinfurter Damm, auf der Rheiner Straße stießen ebenfalls Fahrzeuge aufeinander.

Drei Unfälle an einem Tag in Neuenkirchen

gn Neuenkirchen. Gleich drei Unfälle haben sich am Dienstag im westfälischen Neuenkirchen bei Rheine ereignet. Am frühen Abend sind auf dem Burgsteinfurter Damm zwei Personen lebensgefährlich und eine weitere schwer verletzt worden. Vermutlich hatte ein Fahrer die Vorfahrtsregelung missachtet. Später am Abend krachte es noch mal auf der Rheiner Straße in Höhe eines Möbelhauses. Dabei sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Auch hier hat nach Angaben der Polizei ein 18-jähriger Fahrer die Vorfahrt einer 25-Jährigen übersehen. Die Rheiner Straße war schon zuvor Schauplatz eines Unfalls. Hier sind die Autofahrerinnen mit leichten Verletzungen davon gekommen.