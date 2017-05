Noch Stunden nach der Tat ist die Lage in Wuppertal unübersichtlich. Wie kamen die Opfer ums Leben und wer sind die möglichen Täter?

Drei tote Männer in Wohnheim entdeckt

dpa Wuppertal. In einem Wohnheim in Wuppertal-Elberfeld haben Spezialkräfte der Polizei drei tote Männer gefunden. „Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus“, sagte eine Polizeisprecherin.

Zwei Tatverdächtige wurden am späten Mittwochabend noch am Tatort - einer sozialtherapeutischen Einrichtung - festgenommen. „Die beiden Männer wurden bisher noch nicht verhört“, sagte die Polizistin.

Zu den Hintergründen hieß es: Der Tat sei vermutlich ein heftiger Streit vorangegangen. „Wir wurden alarmiert, weil es hieß, jemand randaliere in dem Gebäude“, sagte die Sprecherin. Als Spezialkräfte das Wohnheim betraten, entdeckten sie die Toten. Zur Identität der Opfer und der Festgenommenen wollte die Polizei keine Angaben machen.

Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. „Polizisten in schwarzer Kleidung suchten am Tatort nach Spuren“, berichtete ein dpa-Reporter aus Wuppertal. Vor dem Wohnheim standen Beamte mit umgehängten Maschinenpistolen. „Mehr Details gibt es zur Stunde erst mal nicht“, betonte die Sprecherin am frühen Morgen.