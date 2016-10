Drei Tote bei Unfall im Odenwald

dpa Breuberg. Drei Menschen sind bei einem Autounfall im Odenwald ums Leben gekommen. Ein mit vier Insassen besetzter Wagen kam in der Nacht nahe dem hessischen Breuberg auf die Gegenspur und krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Wucht das Aufpralls war so heftig, dass beide Fahrer noch an der Unfallstelle starben. Eine Begleiterin des Verursachers starb wenig später im Krankenhaus. Zwei weitere Mitfahrer in dem Auto überlebten schwer verletzt. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.