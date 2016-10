Drei Tote bei Autounfall im Odenwald

Mehr aus diesem Ressort

Donald Trump hat in diesem Wahlkampf ziemlich viel ungehobeltes Zeug erzählt - entschuldigt hat er sich nie. Jetzt ist es doch soweit: Denn die „Washington Post“ hat ein Video von 2005 ausgegraben - und das hat es in sich. mehr...

Bei einer Anti-Terror-Operation der türkischen Polizei in der Hauptstadt Ankara haben sich zwei mutmaßliche Terroristen selbst in die Luft gesprengt. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Morgen. mehr...