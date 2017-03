Drei Straftäter aus Klinik in Osnabrück entkommen

Osnabrück. Seit Mittwoch gelang gleich drei Menschen die Flucht aus dem Klinikum in Osnabrück. Ein Patient, der unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung dort untergebracht war, konnte am Mittwoch aus der forensischen Abteilung entkommen. Zwei weitere Personen, ein 35-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau, die laut Polizei einen räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt begangen haben sollen, gingen am Donnerstag stiften. Der Patient und das Duo waren aber offenbar in verschiedenen Bereichen untergebracht.

Der Patient, der am Mittwoch entkommen konnte, nachdem er einen Pfleger getreten hatte, ist weiter auf der Flucht. Auf Nachfrage der Redaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) sagte ein Polizeisprecher, dass es keine neue Entwicklung gebe. „Wir suchen den Mann mit Hochdruck.“ Weitere Angaben machte der Sprecher aus „ermittlungstaktischen Gründen“ zunächst nicht.

„Nicht mit gewalttätigen Aktionen zu rechnen“

Eine Sprecherin des niedersächsischen Sozialministeriums sagte gegenüber der NOZ: „Nach ärztlichen Erkenntnissen ist nicht mit plötzlichen gewalttätigen Aktionen des Mannes zu rechnen“. Gänzlich ausschließen wollte die Sprecherin dies aber nicht. Der Mann war nach Angaben der Sprecherin 2013 wegen vorsätzlicher Körperverletzung zur Unterbringung im Maßregelvollzug verurteilt worden, da er zum Zeitpunkt der Tat aufgrund seiner psychischen Erkrankung nicht schuldfähig war. Die Strafe wurde aber zur Bewährung ausgesetzt.

Zu den Bewährungsauflagen gehörte, dass der Mann sich in einem speziellen Wohnheim unterbringen ließ, dass ebenfalls zum Ameos-Klinikum gehörte. Dabei habe es sich aber nicht um eine geschlossene Einrichtung gehandelt. Ziel sei die Resozialisierung gewesen. Der Mann habe dort drei Jahre unauffällig gelebt, so die Sprecherin. Es habe keine Vorfälle gegeben. Er habe dann im November 2016 das Heim eigenmächtig verlassen. Die Polizei habe ihn am 10. März dieses Jahres aufgegriffen. Er sei zunächst in der forensischen Abteilung des Ameos-Klinikums untergebracht worden, um zu prüfen, ob seine Bewährung widerrufen werde, so die Sprecherin. Von dort gelang ihm am Mittwoch die Flucht, als er mit dem Pfleger in den Außenbereich ging, um zu rauchen. Er trat auf den Pfleger ein und überwand den Zaun.

Gesundheitliche Gründe

Der Mann und die Frau, die am Donnerstag entkamen, waren laut Polizei aus gesundheitlichen Gründen in dem Klinikum untergebracht – beide sind nach Informationen der NOZ der Osnabrücker Drogenszene zuzurechnen. Sie sollten am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Aus Fenster gesprungen

Zwar waren Polizisten zur Bewachung der beiden an einem Eingang positioniert. Dem Duo ist laut einem Polizeisprecher aber die Flucht aus einem Fenster im ersten Obergeschoss des Klinikums gelungen. Von dort aus sprangen sie demnach in einen Garten und überwanden einen Zaun.

Auch mit einem kurzfristig angeforderten Polizeihubschrauber konnten sie am Donnerstagabend nicht ausfindig gemacht werden. „Die Suche nach den beiden geht am Freitag weiter“, so der Polizeisprecher. Eine Gefahr für die Bevölkerung geht nach Angaben des Sprechers nicht von den beiden aus. Das Ameos-Klinikum äußerte sich am Freitag bisher nicht zu den Vorfällen.