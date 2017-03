Drama im Moor: „Block 700“ blutet aus

Wietmarschen. „Block 700 blutet aus.“ – Für den leidenschaftlichen Naturschützer und langjährigen NABU-Aktivisten Gerhard Hinze aus Schüttorf ist mit einem Dammbruch der Wiedervernässungsfläche „Block 700“ im Dalum-Wietmarscher Moor gleichsam ein Traum geplatzt. Der Traum, dass es gelingen könnte, auch nach dem Torfabbau ein Stück Landschaft für die Natur zurückzugewinnen. Für genau diese Fläche kämpft Hinze seit Jahrzehnten. Eigentlich sah es auch gut aus, im Sinne der Natur.

Noch bis 1980 hatte in Niedersachsen der Moorschutz kaum Bedeutung. Im Mittelpunkt stand die Gewinnung von Flächen für die Lebensmittelproduktion und die Landwirtschaft. Der Rohstoff Torf wurde großflächig abgebaut, die weitläufigen norddeutschen Moore kanalisiert und trocken gelegt. Erst 1981 erfolgte ein Umdenken. Unter Ministerpräsident Ernst Albrecht wurde die Wende eingeleitet. Jetzt sollten große Torfabbauflächen wiedervernässt werden: darunter auch das 1,6 Hektar große Dalum-Wietmarscher Moor mit Block 700 als Keimzelle und das benachbarte Georgsdorfer Moor. Beide Moore zusammen bilden heute ein 2700 Hektar großes EU-Vogelschutzgebiet.

Die erhofften Erfolge traten ein, Torfmoose und rare Pflanzen wie das Wollgras siedelten sich an, die Torfreste sogen sich mit Wasser voll. Wie in einem Becken wurde der Wasserstand im Block 700 durch Polderdämme hoch gehalten. Mit der Vegetation kamen seltene Vogelarten und Insekten zurück. Darunter der akut vom Aussterben bedrohte Goldregenpfeifer, der 1993 am Rand von Block 700 brütete. 2014 bestand ein Brutverdacht. Es gibt nur eine Handvoll Brutpaare des Goldregenpfeifers in Deutschland. Bis 2013 brüteten im genesenden Moor aber auch weitere seltene Vögel wie Schwarzhalstaucher, Großer Brachvogel, Krickente, Flussregenpfeifer oder Kiebitz.

Ein jähes Ende fand das erfolgversprechende Projekt im März 2014, als ein Polderdamm brach und der Wasserspiegel rapide um etwa zwei Meter sank. Das Wasser und Teile des Untergrunds flossen in die tiefer liegende Abtorfungszone, deren Stilllegung für 2016 bereits beschlossen war. Torf und Moose trockneten aus, das Moor blutete sprichwörtlich aus. Die Ursache für den Dammbruch ist bis heute unklar: Waren es die Erschütterungen durch seismologische Untersuchungen nahe des Moors? – Das konnte nie bestätigt werden. Ebenso gut ist es möglich, dass der Damm an einer kritischen Stelle durch Wasserdruck geborsten ist. „Es ist wie bei einer Kette, in der das schwächste Glied gebrochen ist“, erklärt Dr. Eberhard Masch, Leiter der Staatlichen Moorverwaltung in Meppen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es weitere Schwachstellen gebe, deshalb sei es auch nicht möglich gewesen, den Damm „einfach zu reparieren“.

„Seit drei Jahren ist nichts passiert“, klagte Gerhard Hinze kürzlich in einem Gespräch mit den GN. Durch den Dammbruch sei der Wasserstand gefallen, es wurde Kohlendioxid freigesetzt, das sonst im Moor gebunden ist, das gesamte Gebiet drohe wertlos zu werden. Ungeklärt sei auch die Frage, wer für die erneute Renaturierung des Gebietes, das auch als offizielle „Ausgleichsfläche“ für den Naturschutz anerkannt ist, bezahlen soll. „Es muss dringend etwas passieren“, so Hinze.

„Block 700 wird nicht aufgegeben“, hält Eberhard Masch dagegen. Bevor man habe aktiv werden können, habe man warten müssen, bis der Torfabbau auf der Nachbarfläche beendet ist. Das ist nun geschehen. Jetzt werde nach einer realisierbaren Lösung gesucht. „Der Damm muss auf grob geschätzt zwei bis drei Kilometern Länge grundsaniert werden“, so Masch. Hinzukomme, dass Moor und Torf ein sehr spezieller Untergrund seien und man eine Lösung finden müsse, um sinnbildlich „Wasser auf einem Berg zu halten“. Aber Masch hat einen Plan und auch Haushaltsmittel für den Start. Zurzeit wird in der Moorverwaltung an den Vorgaben für ein bau- und bodentechnisches Gutachten gearbeitet, das in Kürze in Auftrag gegeben und bis Sommer fertig sein soll. Wenn dieses Gutachten vorliegt wird mit den regionalen Naturschutzbehörden über die Umsetzung beraten. „Wir reden hier von einem „Natura 2000-Gebiet“, so Masch. Da müsse ein Plan her, der sowohl die Vorgaben des Naturschutzes einhält als auch langfristig Erfolg verspricht.