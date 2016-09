dpa New York. Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat den New Yorker Aktienmarkt aus seiner Lethargie gerissen. Der Dow Jones zog vor allem in der letzten Handelsstunde deutlich an und schloss 0,90 Prozent höher bei 18 293,70 Punkten. Der Euro legte nach dem Fed-Zinsentscheid deutlich zu und wurde zuletzt mit 1,1191 Dollar gehandelt.