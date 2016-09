dpa . Borussia Dortmund hat im Champions-League-Spitzenspiel gegen Real Madrid noch ein Unentschieden gerettet. Beim 2:2 sorgte der eingewechselte André Schürrle in der 87. Minute für den Ausgleich. Beide Teams liegen nach zwei Spielen in Gruppe F mit je vier Punkten vorn. Bayer Leverkusen verpasste mit dem 1:1 bei AS Monaco den ersten Sieg und hat in Gruppe E zwei Punkte.