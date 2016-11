Doping-Ermittlungen gegen Weltmeister Sturm

Nach seinem Sieg im WM-Kampf gegen den Russen Fjodor Tschudinow am 20. Februar 2016 war Sturm, der vor einiger Zeit nach Bosnien gezogen ist, positiv auf das Mittel Stanozolol getestet worden. Nach dem positiven Befund der A-Probe hatte sich die Öffnung der B-Probe verzögert. Erst am Freitag lag das Ergebnis der Kölner Staatsanwaltschaft vor.

