Dobrindt begrüßt Sanierungskurs bei Air Berlin

dpa Berlin. Das Bundesverkehrsministerium begrüßt den harten Sanierungskurs der angeschlagenen Fluggesellschaft Air Berlin. „Die Entscheidungen von Air Berlin sind nachvollziehbar“, sagte Verkehrsminister Alexander Dobrindt der „Bild am Sonntag“. Es sei ein wichtiger Schritt, um das Unternehmen wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Nur so könne langfristig eine gesunde Entwicklung möglich sein, sagte der Minister. Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft hatte am Donnerstag den tiefgreifendsten Umbau ihrer Geschichte und den Abbau von 1200 Arbeitsplätzen angekündigt.