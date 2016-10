Diebe stehlen Unterwäsche im Wert von 7500 Euro

Einbrecher hatten es in Schüttorf auf Unterwäsche abgesehen. Sie stahlen in einem Bekleidungsgeschäft an der Steinstraße Damen- und Herrenunterwäsche im Wert von 7500 Euro.

gn Schüttorf. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in ein Bekleidungsgeschäft an der Steinstraße in Schüttorf eingebrochen. „Sie brachen eine Tür auf und erbeuteten Damen- und Herrenunterwäsche im Gesamtwert von 7500 Euro sowie etwa 140 Euro Bargeld“, teilte die Polizei am Mittwochmittag mit. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05922 9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.