Diebe stehlen Lastwagenanhänger

gn Lingen. Bislang unbekannte Täter haben am Freitag der vergangenen Woche am Pöttkerdiek in Lingen einen Lastwagenanhänger gestohlen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwischen 12 und 22.30 Uhr sollen sie den blauen Auflieger vom frei zugänglichen Gelände eines dort ansässigen Getränkebetriebes gestohlen haben.

Der Anhänger war zur Tatzeit mit Leergut beladen. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.