Diebe stehlen Bargeld aus geparkten Autos

Großeinsatz in Emlichheim: 60 Feuerwehrleute waren am Montag im Einsatz um eine brennende Scheune im Weg zum Fürstentum zu löschen. mehr...

Bei bestem Laufwetter haben am Sonnabend in Esche die Teilnehmer des 3. Sponsorenlaufes der Samtgemeinde Neuenhaus ihre Runden gedreht. Sponsoren konnten einen festen Betrag oder pro gelaufene Runde spenden. mehr...

Für Frieden und gegen Krieg haben sich am Donnerstag mehrere Organisationen in Emlichheim ausgesprochen. Beim Antikriegstag legten sie ein Gesteck am Denkmal nieder, um an die Opfer von Gewalt zu erinnern. mehr...