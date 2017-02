Diebe stehlen acht Bienenvölker bei Hoogstede

gnHoogstede. Ungewöhnliche Beute haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche im Hoogsteder Ortsteil Scheerhorn gemacht. Sie stahlen bei einem Teich am Osterwalder Weg insgesamt acht Bienenvölker. „Die Tiere der Zuchtrasse Buckfast wurden mitsamt der dazugehörigen Ablegerkisten auf unbekannte Weise abtransportiert“, teilt die Polizei am Montag mit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 800 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/diebe-stehlen-acht-bienenvoelker-bei-hoogstede-184673.html

gn Hoogstede. Ungewöhnliche Beute haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche im Hoogsteder Ortsteil Scheerhorn gemacht. Sie stahlen bei einem Teich am Osterwalder Weg insgesamt acht Bienenvölker. „Die Tiere der Zuchtrasse Buckfast wurden mitsamt der dazugehörigen Ablegerkisten auf unbekannte Weise abtransportiert“, teilt die Polizei am Montag mit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 800 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.

Was hat jemand mit acht Bienenvölkern vor? In Scheerhorn bei Hoogstede haben Diebe jetzt ungewöhnliche Beute gemacht.

Mehr aus diesem Ressort

Erzieherin wirkt 43 Jahre in Neugnadenfeld Sichtlich ergriffen nahm Hardy Kroezen am vergangenen Freitag in der Kita Neugnadenfeld unter Tränen Abschied von ihren Kollegen und den Kindern. Nach 43 Jahren als Erzieherin geht die 63-Jährige nun in den Ruhestand. mehr...

Gaststätte weicht Modegeschäft In Neuenhaus geht es in der Stadtentwicklung einen Schritt weiter. Die alte Gaststätte Mey an der Hauptstraße/Ecke Burgstraße wird abgerissen. An gleicher Stelle wird ein Geschäfts- und Wohnhaus neu errichtet. mehr...

Vater gesteht Missbrauch der eigenen Tochter Der wegen Missbrauchs seiner Tochter angeklagte 74-Jährige ist um Schadensbegrenzung bemüht. Er gestand die Vorwürfe, zahlte 8000 Euro und entschuldigte sich. Ob das aber reicht, um dem Gefängnis zu entgehen, ist unklar. mehr...