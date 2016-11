Die Wirtschaft brummt, der Nachwuchs fehlt

Nordhorn. „Die Schere öffnet sich weiter“, stellte am Mittwoch Achim Haming, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nordhorn, in der Ausbildungsbilanz 2015/2016 zur Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt an Ems und Vechte fest. Der Trend, dass Firmen für ihre Ausbildungsplatzangebote längst nicht mehr ausreichend junge Bewerber finden, setze sich fort – und könne in manchen Bereichen sogar zur Konjunkturbremse werden. Die Gründe neben dem Geburtenrückgang: Immer mehr Jugendliche entscheiden sich zu einem weiteren Schulbesuch oder für die Aufnahme eines Studiums. Haming: „Obwohl ein abgeschlossenes Studium nicht mehr automatisch zu einem geringeren Arbeitslosigkeitsrisiko führt.“

Wenige finden keinen Ausbildungsplatz in ihrem Wunschberuf

Während diese Entwicklung die Wirtschaft beunruhigt und zu einem wachsenden Wettbewerb um Nachwuchskräfte für Betriebe, aber auch zu einem verbesserten Ausbildungsmanagement und attraktiveren Angeboten führt, dürfen sich die Bewerber freuen: Ihre Chancen für eine Ausbildungsstelle stehen dabei mehr als gut. Haming: „Nur wenige finden keinen Ausbildungsplatz in ihrem Wunschberuf.“ Und auch für all jene, die zurzeit noch nicht ausreichend qualifiziert sind, stehen bei Jobcentern und Arbeitsagentur eine Reihe von Instrumenten und vor allem viel Geld bereit, um sie für den Ausbildungsmarkt fit zu machen und als Azubis erfolgreich vermitteln zu können.

Zum Ende des Berufsausbildungsjahres 2015/2016 am 30. September bilanzierte die Agentur für Arbeit am Mittwoch zusammen mit den Ausbildungsmarktpartnern der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer, dem Jobcenter der Grafschaft und des Emslands die Situation auf dem Ausbildungsmarkt. Rechnerisch kamen danach 1,55 Berufsausbildungsstellen auf jeden Bewerber, nur 42 Jugendliche waren zum Stichtag 30.9. noch ohne feste Perspektive. Insgesamt meldeten die Betriebe an Ems und Vechte der Arbeitsagentur 5441 Ausbildungsstellen (Grafschaft: 1531, Emsland: 3910) – das sind 88 (oder 1,6 Prozent) mehr Plätze als im Vorjahr. Besonders viele Stellen gab es für die Berufe Kaufmann oder -frau im Einzelhandel, Büromanagement, Metallbauer – Konstruktionstechnik, Industriekaufmann und -frau, Elektroniker, Energie- und Gebäudetechnik, Verkäufer und Landwirt.

319 Ausbildungsstellen unbesetzt

Bei den Berufsberatern der Arbeitsagentur und den Jobcentern meldeten sich 3516 Ausbildungsplatzsuchende (Grafschaft: 1016, Emsland: 2500) – damit 104 (oder 2,9 Prozent) weniger als im Vorjahr. Fast jeder Bewerber konnte eine Ausbildung beginnen. Haming: „Trotz aller Bemühungen blieben aber 319 Ausbildungsstellen unbesetzt, das sind sieben weniger als 2015.“ Vor allem betroffen: Fachverkauf, Hotel- und Gastronomie, handwerkliche Metall-, Anlagen- und Elektroberufe.

„Die Nachwuchslücke hat sich im Vergleich zum letzten Jahr noch einmal vergrößert“, berichtete der Agenturchef: „Eine signifikante Entlastung der Situation durch die Flüchtlinge wird kurzfristig noch nicht zu realisieren sein, mittelfristig jedoch bieten sie für die Betriebe große Chancen, ihren Fachkräftebedarf zu decken.“ Dabei lässt die Agentur weder Bewerber noch Betriebe allein, um alle Ausbildungsförderungen zu nutzen.

Bei den Jugendlichen, die sich für die duale Ausbildung entschieden, waren folgende Berufe gefragt: Bei Jungen Kfz-Mechatroniker (Pkw-Technik), Kaufmann für Industrie oder Büromanagement, Fachkraft für Lagerlogistik. Bei Mädchen: Kauffrau für Büromanagement, Verkäuferin, Kauffrau im Einzelhandel und Medizinische Fachangestellte.

Offene Stellen bei guter Auftragslage

Die Handwerksbetriebe berichten in bestimmten Berufen von zunehmenden Problemen, ihre freien Ausbildungsplätze zu besetzen. 47,6 Prozent beklagen in der aktuellen Konjunkturumfrage offene Stellen bei einer Auftragslage, die noch nie so gut war – und sich im schlimmsten Fall mangels Nachwuchsfachkräften nicht in bare Münze umsetzen lässt. Auch im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim haben es Unternehmen immer schwerer, genügend Azubis zu finden. 2015 konnten rund 30 Prozent der Betriebe nicht alle angebotenen Stellen besetzen – fast dreimal so viele wie noch vor sechs Jahren.

Für die Jobcenter konnten die Leiter Erfreuliches berichten, denn die Nachwuchssorgen mancher Betriebe werden für ihre Kunden nun oft zur Chance auf einen Ausbildungsvertrag. So war der Markt wieder sehr aufnahmefähig – auch wenn die Vermittlung und Ausbildungsbegleitung oft nur mit hohem Aufwand gelinge.

Arbeitgeber , die freie Ausbildungsstellen melden möchten, können sich an ihren Ansprechpartner oder ihre Ansprechpartnerin im Arbeitgeber-Service wenden oder unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 4555520 melden.

Jugendliche , die im nächsten Jahr mit einer Ausbildung starten möchten, sollten nicht länger zögern und umgehend einen Termin bei der Berufsberatung unter der kostenlosen Servicerufnummer 0800 4555500 vereinbaren.