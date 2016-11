Die Sportjugend hat noch große Ziele

Nordhorn. Die Vertreter des Kreissportbundes und des Landkreises hatten sich viel Mühe gegeben, einen passenden Rahmen für die erfolgreichsten Einzelsportler und Mannschaften des abgelaufenen Jahres sowie für verdiente Ehrenamtliche zu schaffen – und es glückte ihnen. Bodo Werner, Vorstandmitglied des Kreissportbundes, und Landrat Friedrich Kethorn, die gemeinsam als Moderatoren durch den Abend führten, verdeutlichten, dass die Grafschaft eine wahre „Sporthochburg“ sei. Die vielen Ehrungen seien ein hervorragender „Querschnitt durch die Grafschafter Sportwelt“, meinte Werner. „Und wir freuen uns auch, Ehrenamtliche aus der zweiten oder dritten Reihe zu ehren. Sie sind nämlich das Rückgrat des Grafschafter Sports“, fügte er hinzu.

Dabei wurde eines klar: Die Sportjugend hat immer noch große Ziele. Die jungen LCN-Leichtathletinnen Josephine Skutta, Landesmeisterin über 2000 m, und Finja Buchalla, die mehrfach vordere Platzierungen bei Landes- und norddeutschen Meisterschaften errungen hatte, wollen in Zukunft bei den Deutschen Meisterschaften starten. „Die Qualifikation dafür wäre super“, meinten sie. Sowohl Skutta als auch Buchalla gelten als große Nachwuchstalente im Laufsport. Und beide spulen die 3000 Meter in etwas mehr als elf Minuten ab. „Da komme ich nicht mehr hinterher“, meinte Kethorn lachend.

Evelyn Warkentin vom TV Sparta 87 Nordhorn antwortete auf die Frage, ob sie die Nachfolgerin von Anna-Lena Grönefeld werden möchte, kurz und knapp: „Ja!“ Warkentin wurde Landesmeisterin und gewann die Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften U11 im Tennis.

Kimberly Kerk, Vize-Landesmeisterin mit dem Luftgewehr im Dreistellungskampf (liegend, stehend, knieend), möchte bei der nächsten Teilnahme an den Landesmeisterschaften unbedingt die goldene anstatt der silbernen Medaille gewinnen.

Während die U14-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim ihre verdienten Lorbeeren für die errungene Deutsche Meisterschaft abholten, war die U18-Mannschaft (deutscher Vizemeister) nicht anwesend. „Die Spielerinnen trainieren heute Abend, weil sie am Wochenende in der Bundesliga-Mannschaft und in der Reserve gebraucht werden“, so Betreuerin Helga Masselink, die hinzufügte: „Sie wollen doch alle mal den endgültigen Sprung in die Bundesliga schaffen.“ Ehrgeizige Ziele.

Dass die erfolgreichen Grafschafter Sportler auch die Ellenbogen für ihre Ziele ausfahren mussten, verdeutlichten die Waspo-Schwimmer Reyk Rüger und Philip Mundt, die in ihren Jahrgängen Vize-Landesmeister im Freiwasserschwimmen über 2500 m geworden waren. „Beim Massenstart bekommt man schon den ein oder anderen Tritt vom Konkurrenten ab oder es wird am Bein gezogen“, meinte Rüger, der nach etwa 38 Minuten ins Ziel kam. May-Britt Hölscher, Bronzemedaillengewinnerin mit der deutschen Mannschaft im Rettungsschwimmen, erläuterte, dass sie die ungefüllte Dummy-Puppe, die ansonsten etwa 75 kg schwer ist, zu Trainingszwecken an ihrem Wohnort Hannover des Öfteren in der Bahn oder im Bus transportiert und damit den ein oder anderen Passanten-Blick einstecken muss. „Das ist für uns doch gute Werbung“, meinte Hölscher vielsagend.

Es waren die vielen einzigartigen Geschichten der einzelnen Sportler, die den Kreissportehrentag kurzweilig machten.

Aber nicht nur die Sportler und Mannschaften wurden für ihre Erfolge geehrt. Auch die verdienten Funktionäre erhielten berechtigten Applaus. So nimmt zum Beispiel Helga Norder vom LCN seit mehr als 25 Jahren das Sportabzeichen ab – jeden Montag, von Mai bis Oktober. Und ihr Vereinskamerad Birger Wieking, der sich seit zwölf Jahren als Trainer für die jugendlichen Leichtathleten einsetzt, wird auch noch die nächsten 30 Jahre zur Verfügung stehen. „Versprochen – sofern die Rahmenbedingungen passen“, meinte Wieking.

Eckart Wassermann, für eine mehr als 22-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als erster Vorsitzender des Sportverbandes geehrt, stellte ein Wachstum des Breitensports in den vergangenen Jahren fest. „In der Grafschaft läuft es einfach, weil viele Ehrenamtliche ordentlich mit anpacken“, meinte auch Holger Evermann vom SV Klausheide. So wie er es als Schiedsrichter und Trainer im Basketball und als Kassenwart des Klubs vorbildlich macht.