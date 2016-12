Die neue GN-Card: Dankeschön für treue Leser

Nordhorn. Die neue GN-Card wird allen Abonnenten mit einem unbefristeten Vollabonnement vom 8. bis zum 10. Dezember automatisch und persönlich zugestellt. Somit kommen die Abonnenten der Grafschafter Nachrichten weiterhin dauerhaft in den Genuss zahlreicher „Vorteile im Abo“.

Zum 31. Dezember diesen Jahres verlieren die bisher im Umlauf befindlichen Karten ihre Gültigkeit. Die neuen Karten gelten sofort nach Erhalt und können wie gewohnt bei allen GN-Card-Partnern vorgelegt werden, um den begehrten GN-Card-Direktrabatt sofort und ohne Umwege zu erhalten. Die neue GN-Card gilt dann wieder drei Jahre lang bis Ende 2019. Wo die GN-Card überall eingesetzt werden und wie viel man dabei sparen kann, ist ausführlich auf www.gn-card.de dargestellt und natürlich stets aktuell in der Regel dienstags und freitags in den Grafschafter Nachrichten zu lesen. Wachsender Beliebtheit erfreuen sich auch die geld-werten Vorteile im GN-Lesershop, im GN-Ticketshop oder bei GN-Leserreisen. Die beliebten GN-Card-Vorteile gibt es übrigens exklusiv nur für Abonnenten der Grafschafter Nachrichten. So lohnt sich ein GN-Abo gleich doppelt.

Im Rahmen der neuen GN-Card erhalten alle Abonnenten auch wieder den beliebten GN-Card-Gutscheinkalender – ein zusätzliches Treue-Dankeschön der Grafschafter Nachrichten. Dieser liegt am Sonnabend, 17. Dezember, der gesamten Aboauflage der Grafschafter Nachrichten bei und erreicht damit alle treuen Leser pünktlich vor Weihnachten. Mit dem GN-Card-Gutscheinkalender für das Jahr 2017 erhalten die Abonnenten der Grafschafter Nachrichten nicht nur einen schönen Wandschmuck mit tollen Landschaftaufnahmen aus der Grafschaft, sondern auch einen echten Vorteilsplaner – Monat für Monat mit einem attraktiven Treuegutschein.