Die LVM-Agentur Schüttmann feiert ihren Umbau

ago Schüttorf „Der Kunde sieht, was auf ihn zukommt, wir haben nichts zu verstecken“, freut sich Thorsten Schüttmann über den gelungenen Umbau und die Erweiterung. So stellt man sich das Versicherungsbüro der Zukunft vor: Hell und freundlich. Euphorisch berichtet Schüttmann von den Umbauarbeiten, bei denen die Räume am Schüttorfer Hafermarkt völlig entkernt wurden. „Es ist nichts drin geblieben“, berichtet der LVM-Vertrauensmann. Mauern wurden eingerissen und an anderer Stelle errichtet, kein Kabel blieb an seinem Platz, jede Leitung wurde neu verlegt. Das Ergebnis sind lichtdurchflutete Räume, die sehr einladend wirken.

Ein Jahr dauerten die Umbauarbeiten, in der die Agentur immer geöffnet hatte. Kritischster Moment war der Umzug des Servers, „den haben wir übers Wochenende umgezogen, da haben sich die Handwerker richtig ins Zeug gelegt“, so Schüttmann.

Der Agenturinhaber sagt, dass er erweitern musste, er war mit den Arbeitsplätzen an die Grenze gestoßen. Insgesamt neun Mitarbeiter kümmern sich um die Kunden, darunter auch der 24-jährige syrische Flüchtling Abdullah Alaliwee. Er kam vor einem Jahr nach Deutschland und macht eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Schüttmann sagt, mit Abdulla kann er syrische Kunden besser ansprechen, da Abdullah fließend Türkisch und Arabisch spricht. Der junge Mann sei ein gutes Beispiel für gelungene Integration.

Die Bürofläche hat sich um 72 Quadratmeter auf insgesamt 226 Quadratmeter vergrößert. Auffallend ist auch die Stille, Geräusche und Gespräche werden geschluckt, denn neben der Optik wurde auch die Akustik verbessert. Zum Schallschutz bauten die Handwerker über der Decke und hinter den Bildern an den Wänden Steinwolle ein. „Wenn ein Kollege telefoniert oder vertrauliche Gespräche mit dem Kunden führt, bekommt das niemand mit“, sagt Schüttmann, der im Gespräch auch mal die Sprache wechselt und fließend Holländisch spricht.

In der Schüttorfer Zentrale seiner Versicherungsagentur und seinen beiden Filialen in Gildehaus sowie Nordhorn betreut er auch viele Kunden aus den Niederlanden und ist überzeugt „dieses Grenzgebiet hier ist Europa pur.“ Die LVM-Agentur Schüttmann betreut über 4000 Kunden mit gut 12.000 Verträgen und einem Beitragsvolumen von 3,8 Millionen Euro. Zu den Kunden gehören mittelständische Betriebe, Landwirte und Privatpersonen.

Der Unterschied zu anderen Büros sei, dass „bedarfsgerecht“ beraten werde. Der Inhaber bringt sein Motto auf den Punkt: „Wir sind die Kümmerer. Wir verkaufen nur Produkte, die wir auch selber kaufen würden und von denen wir überzeugt sind.“ Die Kunden werden rundum betreut. Bei einem Versicherungsfall bietet die Agentur ein breit gefächertes Netz an Handwerkern an, die sich schnell und unbürokratisch um die Schadensbehebung kümmern.

Schüttmanns Ehefrau Jenny läuft gerade vorbei, lacht und meint „bei uns gibt es noch das ,Handwerk‘ Versicherungen. Wir ermitteln den Bedarf und bieten maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden an. Ohne irgendwo abzuschreiben.“

Gefeiert wird die Fertigstellung der LVM- Agentur Thorsten Schüttmann mit einem Tag der offenen Tür am verkaufsoffenen Sonntag in Schüttorf, 11. September, mit Hüpfburg, Playstation, Memory-Wand und spannenden Berichten von Schüttmanns Teilnahme an der Rallye München-Barcelona. Mit dem attraktiven Programm, das Schüttmann dazu organisiert hat, will er Kunden und Interessierte unterhalten. Eigentlich bräuchte er das nicht. Die neuen Räumlichkeiten sind interessant genug. Weitere Informationen unter schuettmann.lvm.de/ und Telefon 05923 2549.