Die HSG ist trotz vieler Probleme im Soll

Das Eisfußball-Turnier in der Nordhorner Eissporthalle war der Startschuss für insgesamt sechs Veranstaltungen der „Go Sports Masters“. Den Sieg sicherten sich Jugendfußballer des SV Vorwärts. mehr...

Der FC 09 ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Bertino Nacar beim SV Eintracht TV fündig geworden. In der kommenden Saison geht der 22 Jahre alte Kamp für die Schüttorfer auf Torejagd. mehr...

Beim großen Endspieltag der Hallen-Kreismeisterschaft im Mädchen- und Frauenfußball gingen drei Titel in die Niedergrafschaft. Außerdem konnte der SV Bad Bentheim in Emlichheim zwei Endspielsiege feiern. mehr...

Die Nordhorner Volleyballerinnen rangen am Sonntag den Oldenburger TB mit 3:1 nieder. An drei wichtigen Punkten für den Verbleib in der Regionalliga hatten die Routiniers ebenso ihren Anteil wie die jungen Spielerinnen. mehr...