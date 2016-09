Die Aussichten der deutschen Fahrer in Sepang

Mit dem Großen Preis von Malaysia setzt die Formel 1 ihre Asien-Wochen fort. In Singapur holte sich Nico Rosberg zuletzt die WM-Führung zurück und will diese nun in Sepang behaupten. Die Chancen der deutschen Piloten beim 16. Saisonrennen.