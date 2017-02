Diakonisches Werk: Flüchtlingsarbeit im Wandel

gn Nordhorn. Das Diakonische Werk im Kirchenkreis Emsland-Bentheim engagiert sich seit Längerem in der Flüchtlingsarbeit. Zu den Aktiven zählt Lennart Geesen. Seit Sommer 2016 absolviert er seinen Freiwilligendienst in Nordhorn. Unter anderem arbeitet er beim „Café open doors“ in der Dahlienstraße mit. Organisiert hat er im vergangenen Jahr Aktivitäten wie Teilnahme an der Nordhorner Meile, einen Bowlingnachmittag und die Teilnahme zusammen mit Flüchtlingen an einem Handballspiel bei der HSG. „Sportangebote laufen immer gut“, berichtet Geesen.

Nachdem das Caféangebot in der Dahlienstraße, aber auch an den anderen Standorten, zunächst rege besucht wurde, hat es sich jetzt etwas normalisiert. Viele Flüchtlinge arbeiten, haben Sozialkontakte, Sprachkurse oder sind weitergewandert. „Zusammen mit den anderen Cafégruppen wollen wir uns jetzt treffen und unsere Angebote auf den Prüfstand stellen“ so Maren Riha. Sie betreut Lennart Geesen und begleitet die Aktivitäten.

In Papenburg, wo Heike Wendt seit dem Sommer die Ehrenamtskoordination in der Flüchtlingshilfe übernommen hat, gibt es im Rahmen der Kirchengemeinde viel zu tun. Gestartet ist ein Taufkurs auf Initiative einer iranischen Gruppe. Ab Januar startet an jedem fünften Sonntag das Flüchtlingscafé. „Dies geschieht in Kooperation mit der katholischen Kirche und der evangelischen Freikirche, die die anderen Sonntage übernommen haben“, so Heike Wendt. In Vorbereitung ist außerdem eine Sprechstunde für Ehrenamtliche in Dörpen. Zukünftig soll es dort alle sechs Wochen ein Ehrenamtscafé geben.

„Die Bereitschaft, zu unterstützen ist weiter da, aber die Ehrenamtlichen brauchen konkrete Ansprechpartner“, ergänzt die Koordinatorin. Der Kontakt in Dörpen ist über die Gemeinde zustande gekommen, die um Unterstützung in diesem Bereich gebeten hat. Gefördert wird diese Stelle über die „Aktion Mensch“. „Gern würden wir ein ähnliches Angebot für die Gemeinden Haren, Sögel und Werlte anbieten“ sagt die Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes, Dorothea Währisch-Purz. In den Orten engagieren sich die lutherischen Kirchengemeinden mit verschiedenen Integrationsangeboten für Flüchtlinge. Eine Förderung durch die „Aktion Mensch“ ist gesichert, aber trotz bundesweiter Ausschreibung habe man bisher kein Fachpersonal gefunden.

In Nordhorn arbeitet seit dem Sommer auch Frederike Buthmann mit einem Stundenanteil von gut fünfzehn Stunden in der Ehrenamtskoordination. Insbesondere beim Aufbau des Projektes „Internationale Gärten“ ist sie aktiv. „Wir befinden uns gerade in der Aufbauphase“ sagt Frederike Buthmann. Ein Grundstück gibt es bereits, ein Workshop hat stattgefunden, wo ein Referent aus Göttingen mit langjähriger Erfahrung in diesem Projekt informiert hat. Ziel sei es, mit vielen verschiedenen Menschen, Flüchtlingen und Einheimischen gemeinsam zu gärtnern und so die Integration ganz praktisch zu verbessern.

Im Gespräch sind sich alle einig, dass nach dem großen Flüchtlingsstrom und der Soforthilfe nun langsam Normalität einkehre. „Jetzt geht es um die große Aufgabe der Integration, denn so schnell werden die Flüchtlinge nicht zurückkehren können“ glaubt Währisch-Purz. Und Heike Wendt ergänzt: „Es geht es um die Vermittlung kultureller Gemeinsamkeiten und Unterschiede und um die gegenseitige Akzeptanz“.

Kontakt zum Diakonischen Werk: Telefon 05931 98150 oder per Mail: f.buthmann@diakonie-emsland.de oder H.Wendt@diakonie-emsland.de)