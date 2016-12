DHB-Frauen starten mit Sieg in EM-Hauptrunde

Mehr aus diesem Ressort

Drei Wochen nach dem Verlust der Tabellenführung an RB Leipzig sind die Bayern in der Liga wieder vorn. Leipzig kassiert ausgerechnet beim Ex-Club von Coach Hasenhüttl die erste Saisonpleite. Borussia Dortmund erkämpft nach der Champions-League-Euphorie in Köln ein 1:1. mehr...

Laura Dahlmeier hat wieder ein Biathlon-Rennen gewonnen und will so erfolgreich werden wie Martin Fourcade. Auch ohne Podestplatz in den Einzelrennen war Männer-Bundestrainer Mark Kirchner mit seinen Skijägern zufrieden. Mit den Staffeln geht es in Pokljuka weiter. mehr...