DHB-Frauen nach Niederlage gegen Rumänien EM-Sechster

Die deutschen Handball-Frauen haben die Europameisterschaft in Schweden auf Rang sechs beendet und damit das beste Ergebnis seit dem vierten Platz 2008 verbucht.

dpa Göteborg. Im Spiel um den fünften Rang gegen Rumänien unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler in Göteborg in letzter Sekunde mit 22:23 (11:11). Rumäniens Siegschützin Cristina Zamfir prallte dabei mit dem Kopf unglücklich an den Pfosten und musste noch auf dem Parkett medizinisch versorgt werden. Beste Werferin für die DHB-Auswahl war Svenja Huber mit fünf Toren.