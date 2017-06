DFB-Chef Grindel: Keine WM in einem Land, das Terror unterstützt

dpa Frankfurt/Main. DFB-Präsident Reinhard Grindel hat einen Boykott der Fußball-WM 2022 in Katar nach den jüngsten Vorwürfen gegen das Emirat nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen. „Es sind noch fünf Jahre bis zum Anpfiff der WM. In dieser Zeit müssen politische Lösungen Vorrang haben. Grundsätzlich sollte sich aber die Fußballgemeinschaft weltweit darauf verständigen, dass große Turniere nicht in Ländern gespielt werden können, die aktiv den Terror unterstützen“, sagte Grindel in einem Interview auf der DFB-Homepage. Er reagierte damit auf die diplomatische Krise in der Golfregion.