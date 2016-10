Deutschland gewinnt 2:0 gegen Nordirland

dpa Hannover. Die DFB-Elf hat sich in der WM-Qualifikation für 2018 auch gegen Nordirland durchgesetzt. In Hannover hieß es am Abend 2:0 für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Torschützen waren Julian Draxler und Sami Khedira. Deutschland führt die Gruppe C nun mit neun Punkten und 8:0 Toren an. Am 11. November ist der nächste Qualifikations-Sieg in San Marino schon fest eingeplant, bevor es vier Tage später im letzten Länderspiel 2016 in einem Test in Mailand noch einmal gegen Italien geht.