Deutsche und Niederländer im „Fietsenfieber“

Emlichheim. Drei Tage lang stand zwischen Coevorden und Emlichheim wieder alles im Zeichen des Fahrrads: Beim zwölften „Fietsen ohne Grenzen“ konnten die Teilnehmer beider Länder bei strahlendem Sonnenschein ihrem Lieblingsvehikel frönen und per Pedaltritt die landschaftlichen Reize der Region entdecken. Mehr als 2000 Fahrradbegeisterte haben sich in diesem Jahr auf die Routen begeben.

Während an Himmelfahrt, dem ersten Tag der Aktion, die Radler in Coevorden starteten und der Ausgangspunkt am Freitag in Wezup lag, begannen die Strecken am Sonnabend am Haus Ringerbrüggen in Emlichheim. An allen Tagen konnten sich die Teilnehmer zwischen drei verschiedenen Routen von jeweils 25, 45 oder 60 Kilometern Länge entscheiden. In diesem Jahr stand das Stichwort „Energie“ als Leitthema über der beliebten Veranstaltung, die von der Stiftung „Fietsen ohne Grenzen“ in Zusammenarbeit mit dem VVV Emlichheim umgesetzt wurde. Neben den Flüssen und Bächen des Vechtetals und den heimeligen Dörfern der deutsch-niederländischen Grenzregion konnten sich die Fietser auch ein Bild machen von der Erdölförderung und Biogasanlagen.

Nach wie vor dominieren die Niederländer das Teilnehmerfeld: Rund 75 Prozent der Mitfahrer stammten in diesem Jahr aus Holland. In früheren Zeiten lag diese Ziffer allerdings noch höher. Laut VVV ist der Anteil der Deutschen – der in der Anfangszeit etwa fünf Prozent betrug – in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen.

Viele der Teilnehmer kommen aus weiter entfernten Gegenden und sind extra für das dreitägige Fietsenspektakel angereist. Autos und Wohnmobile mit Fahrradhalterungen prägten am Sonnabend in Emlichheim das Bild. Cor Jonkers zum Beispiel hat mit seiner Clique den Weg aus Friesland in die Niedergrafschaft gefunden – und das schon zum siebten Mal. Er lobt vor allem den geselligen Charakter der Veranstaltung und würdigt auch die Arbeit der Initiatoren: „Eine tolle Organisation.“

Lange Routen beliebt

Vor dem Haus Ringerbrüggen nahmen die Zuständigen am Samstagmorgen die Anmeldungen entgegen, drinnen sorgte die Handballabteilung des SCU für das leibliche Wohl. Zu den Verantwortlichen zählten Elvira Keute vom VVV und Gerrit Meilink vom Vorstand der Stiftung „Fietsen ohne Grenzen“. Beide lobten die gute Zusammenarbeit und freuten sich über den Zuspruch seitens der Radfahrer. Immer mehr Menschen wagten sich inzwischen auch an die 60-Kilometer-Route, berichtet Gerrit Meilink. Der Grund: die stetig wachsende Verbreitung des E-Bikes.

Von Emlichheim aus ging es für die Fietser aller Strecken erst einmal Richtung Norden: Das Zandstrooimuseum im niederländischen Schoonebeek bildete die erste Stempelstation. Wer sich für die längeren Varianten entschied, fuhr anschließend durch die idyllische Maienlandschaft entlang der markanten Ölpumpen zu den Wegstellen in Neugnadenfeld und Hoogstede, wo zur Stärkung mit Kaffee und Kuchen oder Würstchen eingeladen wurde. Zum Abschluss am Start- und Zielpunkt in Emlichheim gab es Musik von den Heimatsängern Hoogstede, die Teilnehmer aller drei Tage erhielten eine Medaille.