Deutsche Umweltministerin lobt EU-Fahrplan zum Klimapakt

dpa Berlin. Die Bundesregierung begrüßt den einstimmigen Beschluss der EU-Umweltminister, den Weg für eine schnelle Ratifizierung des Pariser Weltklimaabkommens freizumachen. „Europa hat sich heute als handlungsfähig erwiesen“, erklärte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Das Abkommen werde noch vor der nächsten Klimakonferenz in Marrakesch in Kraft treten. Die UN-Klimakonferenz tagt ab dem 7. November. Das Europaparlament soll am Dienstag über das Abkommen abstimmen. Schon am Freitag nächster Woche könnte die Ratifizierung abgeschlossen sein.