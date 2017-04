Deutsche Eishockey-Frauen verpassen WM-Bronze

Mehr aus diesem Ressort

Nach dieser Aufholjagd glaubt der FC Ingolstadt erst recht wieder an sich: Beim dritten Sieg innerhalb einer Woche drehen die Schanzer ein 1:2 gegen Darmstadt. Nun hat der FCI im Abstiegskampf alle Chancen. mehr...

Gegen Borussia Dortmund absolvierte Bayern-Verteidiger Mats Hummels nur einen Kurzeinsatz, gegen Real Madrid in der Königsklasse war er fest eingeplant. Am Sonntag verletzte sich der Weltmeister dann aber im Training am Sprunggelenk - und wird den Bayern vorerst fehlen. mehr...