„Der vorletzte Platz ist nicht attraktiv“

Bad Bentheim. Die Landesliga-Fußballer des SV Bad Bentheim empfangen am Sonntag (14 Uhr) den VfL Wildeshausen. Zwar haben die Obergrafschafter in der momentanen Konstellation (kein Absteiger aus der Oberliga in die Landesliga Weser-Ems) doch noch eine Minimalchance auf den Klassenverbleib. Bei elf Punkten Rückstand auf das in diesem Fall rettende Ufer Platz 12 bieten sich für die Bad Bentheimer aber realistischere Ziele an. „Wir wollen gerne noch klettern, der vorletzte Tabellenplatz ist nicht besonders attraktiv“, sagt SVB-Spielertrainer Jörg Husmann, der sein Team mit den Gästen auf Augenhöhe sieht.

Angesichts der Tatsache, dass die Wildeshauser einen deutlich geringeren Abstand auf das rettende Ufer haben, rechnet der spielende SVB-Coach mit hoch motivierten Gästen. „Wildeshausen ist noch mittendrin, sie werden heiß sein ohne Ende“, sagt Husmann und erwartet von seiner Mannschaft einen entsprechenden Auftritt. „Darauf müssen wir eingestellt sein und selbst mit Galligkeit an das Spiel herangehen“, sagt er.

Die personellen Voraussetzungen für diesen sich abzeichnenden Abnutzungskampf könnten besser sein für die Gastgeber. Für Nico Neumann (Knieprobleme) könnte es nach Auslassen des Abschlusstrainings noch reichen, bei Philipp Schmidt (ebenfalls Knieprobleme) sieht es dagegen schlecht aus. Sicher ist zudem der Ausfall von Simon Hennig (Gelbsperre). Und natürlich sind auch die Langzeitverletzten Lars Möhring, Malte Frensch und Hannes Schevel weiterhin kein Thema. Philipp Kolk ist mit immer wieder kehrenden Kniebeschwerden zudem ein Wackelkandidat. Da trifft es sich gut, dass im Vergleich zum Mittwoch-Spiel gegen den TV Dinklage Metin Erdem, Dennis Maschmeier und Hendrik Horstjann wieder zur Verfügung stehen.

Eine Stärke der Gäste ist nach Ansicht von Husmann das schnelle Offensivspiel. Besonders auf Außenspieler Sascha Thale werden die Bad Bentheimer ein Auge haben müssen, wollen sie die Partie gegen den Tabellennachbarn, der sechs Zähler mehr auf dem Konto hat, gewinnen. Zu welchen Leistungen die Gäste in der Lage sind, haben sie in der Rückrunde bereits gezeigt. Siege gegen Tabellenführer Atlas Delmenhorst (2:1) sowie Kickers Emden (3:1) und das Remis gegen Blau-Weiß Lohne (1:1) sprechen eine eindeutige Sprache.