Der SV Wietmarschen geht die Relegation locker an

Der Aufstieg in die 3. Liga ist auch bei einem Erfolg gegen Detmold unwahrscheinlich. Dem Hinspiel am Freitag in fremder Halle folgt das Heimspiel am Sonntag in Lohne (16 Uhr).

his Wietmarschen. Die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen greifen an diesem Wochenende in die Relegation zur 3. Liga ein. Heute steht um 20 Uhr das Spiel beim Detmolder TV auf dem Programm, am Sonntag folgt um 16 Uhr das Heimspiel gegen den Vertreter aus der West-Staffel der Regionalliga. Weil am Sonntag in Wietmarschen ein großes Judo-Turnier ausgerichtet wird, spielen die Wietmarscherinnen allerdings nicht in eigener Halle, sondern tragen die Partie in Lohne in der Sporthalle am Park aus.

„Wir gehen die Relegation ganz locker an“, sagt Trainer Matthias Haarmann. Dafür gibt es einen triftigen Grund. Die Tabellenkonstellationen in der 2. und 3. Liga sorgt dafür, dass der Sieger der Relegation mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht aufsteigen darf. „Auch wenn wir gegen Detmold gewinnen, sind die Chancen nur sehr gering“, sagt der SVW-Coach. Dafür verantwortlich ist das Endklassement in der 2. Bundesliga Nord, aus der mit dem USC Münster II und dem RC Sorpesee zwei Mannschaften in die West-Staffel der 3. Liga absteigen. „Die Liga ist eigentlich voll. Die Relegation muss prophylaktisch aber trotzdem gespielt werden“, berichtet Haarmann. Schließlich besteht noch die Möglichkeit, dass eine Mannschaft aus der 2. oder 3. Liga zurückzieht und somit wieder ein Platz frei wird. Wie unterschiedlich die Voraussetzungen sind, wird an der Relegation der letzten Saison deutlich. Da durfte sogar der Verlierer des Relegationsduells aufsteigen.

Ungewöhnlich ist auch die Konstellation in diesem Jahr. Während die Wietmarscherinnen als Vizemeister der Regionalliga Nordwest hinter Union Emlichheim II in die Entscheidungsspiele gehen, hat der Detmolder TV in der Abschlusstabelle der Regionalliga West lediglich den fünften Platz belegt. Mit dem TV Gladbeck II, FCJ Köln II und Eintracht Geldern verzichten aber die Mannschaften auf den Plätzen zwei bis vier auf einen möglichen Aufstieg. So bekommen es die Niedergrafschafterinnen mit dem ehemaligen Zweitligisten aus Detmold zu tun. Trotz der ungewissen Situation um den Aufstieg, hat sich Haarmann mit seinem Team gewissenhaft auf den Gegner vorbereitet. Nach dem Ende der Regionalligasaison hat das SVW-Team nur eine kurze Pause eingelegt. „Ich habe mir auch Videos mit Partien der Detmolderinnen angeschaut“, berichtet Haarmann. Die Wietmarscherinnen wollen dem Publikum am Sonntag auch an ungewohnter Stelle einen guten Saisonausklang bieten.