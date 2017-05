Der Schmuggler kommt auf leisen Klompen

Gildehaus/De Lutte. Auf dieser Fahrt wurde es kriminell: Ein ganzer Bus ist am Dienstag an der deutsch-niederländischen Grenze in Springbiel vom Zoll kontrolliert worden. Dabei ist „heiße Ware“ aufgetaucht. Doch besorgte Mienen waren im Bus nicht zu sehen, im Gegenteil: Die Stimmung war ausgelassen. Denn die Kontrolle war nur Spaß und gehörte zum Programm der Fahrt.

Der Grafschafter Landservice organisiert seit vielen Jahren Erlebnistouren für Gruppen, Vereine und Familienfeiern, unter anderem auch die beliebte Schmuggeltour. Nach einer Idee der Gästeführerinnen Hildegard Kuhr und Susanne Jennrich erlebten am vergangenen Dienstagnachmittag erstmals über 35 Mitglieder und Gäste aus der ganzen Grafschaft Bentheim die erste offen buchbare Schmuggeltour mit dem Bus.

Zunächst besuchte die Gruppe den Ferien- und Badepark in Bad Bentheim sowie die Gildehauser Steinbrüche und das geologische Freilichtmuseum, bevor passend zum Euregio-Gebiet eine grenzüberschreitende Aktivität in Form der Schmuggeltour die Teilnehmer in die Niederlande führte. Hierbei kam es dem Team des Grafschafter Landservices insbesondere darauf an, neben den wirtschaftlichen auch die menschlichen Begegnungen zu fördern. Damit die Geschichte des Schmuggelns entlang der rund 70 Kilometer langen Grenze zu den Niederlanden nicht in Vergessenheit gerät, sind nach Aussage der Organisatorinnen solche Touren nicht nur interessant, sondern auch von großer Bedeutung.

Während der Busfahrt wurden alle Gäste von den Gästeführerinnen Hildegard Kuhr und Susanne Jennrich auf die verschiedenen und vielfältigen Praktiken des damaligen Schmuggelns aufgeklärt. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch der Klompenwerkstatt Koop in De Lutte. Hier führte Johnny Koop, der seit den 1970er-Jahren die Herstellung von Holzschuhen in der dritten Generation des im Jahr 1902 gegründeten Betriebes leitet, allen Anwesenden noch einmal das alte Brauchtum vor. Viele trauten ihren Augen nicht, wie Koop mit viel Fingerspitzengefühl und Sachverstand, inzwischen mit verschiedenen Maschinen, aus einem Baumstamm ein paar Holzschuhe fertigte. Neben seiner modernen Schuhfabrik besitzt Koop auch einen Ausstellungsraum, in dem antike Anfertigungen, die über die Jahrzehnte entstanden sind, besichtigt werden können. Fehlen durfte dabei auch nicht der sogenannte „Schmuggelholzschuh“. Seine Besonderheit bestand darin, dass Hacken und Vorderseite an der Sohle an diesem Holzschuh anders als üblich angefertigt wurden. So wurden die Zöllner im Winter auf Schneeboden auf die falsche Spur gelockt. Auch sonst erklärte Koop, wie man früher gerne Genussmittel, unter anderem Kaffee und Tee, in den Holzschuhen verstecken konnte, um diese möglichst gefahrlos über die Grenze zu bekommen.

Auf der Rückfahrt wurde die Gruppe nach der Überquerung des früheren Grenzübergangs Springbiel dann von besagter „Zollkontrolle“ überrascht und somit an die früheren strengen Grenzkontrollen erinnert. Der inzwischen pensionierte Zollinspektor Wolfgang Schröder, der jahrelang an der Grenze in Springbiel seinen Dienst versehen hatte, erklärte den Anwesenden in seiner alten Uniform noch einige Tricks von damals, um die mit allen möglichen Mitteln ausgestatteten Schmuggler zu stellen.

Die Schmuggeltouren gibt es als Ganz- oder Halbtagestour mit dem Bus, Rad oder Planwagen. Es können jederzeit verschiedene Bausteine hinzugebucht werden, wie etwa die Besichtigung der Burg Bentheim sowie weiteren Sehenswürdigkeiten.

Anmeldungen nimmt für den Grafschafter Landservice Hanna Marrink, Veldhauser Straße 169 in Nordhorn, unter Telefon 05921 728080 oder per Telefax unter 05921 728082 entgegen.

Weitere Informationengibt es im Internet auf www.grafschafter-land-service.de oder info@grafschafter-land-service.de .