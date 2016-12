Der SC Union will seine Form konservieren

Die Emlichheimer Zweitliga-Volleyballerinnen empfangen den VfL Oythe. Das Team der ehemaligen Union-Trainerin Danuta Brinkmann tritt am Sonntag um 16 Uhr in der Vechtetalhalle an.

ml Emlichheim. Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim empfangen am Sonntag (16 Uhr) den VfL Oythe. Wenn diese beiden Teams in den vergangenen Jahren aufeinandergetroffen sind, dann gab es immer nur einen Sieger – und der hieß VfL Oythe. „Wenn Oythe eine super Form hat, wird es schwer“, sagt SCU-Trainer Michael Lehmann, dessen Mannschaft am vergangenen Wochenende beim 3:2-Sieg in Leverkusen allerdings selbst gerade eine überragende Tagesform erwischt hat. Diesen Leistungsstand wollen die Niedergrafschafterinnen natürlich auch am liebsten für das Spiel gegen den Verein für Leibesübungen konservieren. „Wir müssen uns eigentlich nur vornehmen, so wie gegen Leverkusen zu spielen“, sagt Lehmann, der aber weiß: „Eine solche Form kann man nicht jeden Tag so abrufen – erst recht nicht mit vielen jungen Spielerinnen im Kader.“

Für die gute Vorstellung beim Meister in Leverkusen ließen sich aber noch weitere Gründe finden: Zum einen macht das SCU-Team Fortschritte in der Entwicklung, zum anderen kam den Emlichheimerinnen sicher auch entgegen, dass sie sich nicht mit der Favoritenbürde herumplagen mussten. „So eine extreme Außenseiterrolle ist eventuell gar nicht so schlecht“, sagt der Trainer.

In dieser Hinsicht dürften die SCU-Volleyballerinnen wieder den Vorteil auf ihrer Seite haben, denn auch wenn der VfL die jüngsten beiden Partien in Köln und daheim gegen Stralsund mit 0:3 verloren hat, nehmen die Südoldenburgerinnen die Favoritenrolle ein. „Oythe hat eine super Mannschaft. Wenn sie alles geben und ihren Rhythmus finden, dann gehören sie zu den drei besten Mannschaften der Liga“, ordnet Lehmann das Leistungsvermögen des nächsten Gegners ein.

Der Sieg in Leverkusen hat den SCU-Spielerinnen die Gewissheit vermittelt, dass sie auch gegen die Topteams punkten können. „Für die Mannschaft war es extrem wichtig, eine Mannschaft von ganz oben zu schlagen“, sagt Lehmann. Der SCU-Trainer muss am Wochenende auf die erkrankte Jana Oudehinkel verzichten. Außerdem hat Lisanne Masselink nach einem Unfall ein zweiwöchiges Sportverbot auferlegt bekommen. Ex-Kapitänin und Backup-Spielerin Dina Kwade wird alles daran setzen, am Sonntag dabei zu sein. Das ist um so wichtiger, da mit Oudehinkel eine Spielerin für die Libera-Position ausfällt.

Das Spiel gegen Oythe bezeichnet Lehmann als „gute Voraussetzung“. Die Niederlagenserie in den vergangenen Jahren ist nach Ansicht des SCU-Trainers kein Nachteil, sondern möglicherweise sogar von Vorteil. „Vielleicht gehen wir so ja mit einer gewissen Lockerheit in das Spiel“, sagt Michael Lehmann.

