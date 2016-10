Weihnachtliche Klänge, weltliche, klassische und volkstümliche Melodien erklingen im Dezember in der Evangelisch-Reformierten Kirche in Gildehaus. Michael Hirte tritt auf.

gn Gildehaus. Michael Hirte, der Musiker mit der Munharmonika kommt am Samstag, 10. Dezember, um 18 Uhr zu einem Konzert in die Evangelisch-Reformierte Kirche Gildehaus. Der Mann mit der Mundharmonika geht auf große Adventstournee, passend zu seinem am 4.November erscheinenden neuen Weihnachtsalbum (Frohe Weihnachten). Kaum einer, der sein Handwerk auf der Mundharmonika so versteht, wie der gebürtige Spremberger. Gerade in der kalten Jahreszeit verzaubert er mit den warmen Klängen seines kleinen, fast vergessenen Instrumentes. Begleitet wird er live von den Musikern der Mario Frank Band. Mit seinen einzigartigen, teils eigen interpretierten Melodien entführt Michael Hirte seine Zuhörer aus dem stressigen Alltag und stimmt sie ein auf eine besinnliche Adventszeit.

Zwei Stunden mit weihnachtlichen, aber auch weltlichen, klassischen und volkstümlichen Melodien lassen den Alltag vergessen.

Der Eintrittspreis beträgt 29,90 Euro. GN-CARD-Inhaber bekommen 2,50 Euro Rabatt.

Tickets gibt es im GN-Ticketshop bei Online-Bestellung unter www.gn-ticketshop.de, im Verlagshaus der Grafschafter Nachrichten (Coesfelder Hof 2, Nordhorn), im Reisebüro Richters (Bentheimer Straße 27, Nordhorn) und Georgies.